過去美國制裁大陸晶片業，主要鎖定被列入實體清單的企業，華為也因此受到重創，如今制裁範圍變大，先進製程領域的企業都會受到衝擊，一位前華為高級技術人員親眼目睹美國制裁對公司晶片設計業務的影響，直說，「制裁對很多大陸晶片設計公司而言，是相當致命的。」

華為在2019年5年被美國列入實體清單，禁止將美國技術與產品輸給華為，大陸晶圓代工龍頭中芯也在2020年12月被列入實體清單，美國公民、企業或組織需要事先取得許可證才能與其交流，企圖藉此限制技術發展。

如今，美國將制裁範圍擴大至先進製程，包括超級電腦、人工智慧及軍事領域，任何美國技術與產品都不得在未經許可的狀態下，協助或參與大陸晶片的研發、生產工作，讓不少跨國廠商紛紛禁止旗下美籍員工與大陸客戶聯繫，確保能符合最新的規定。

南華早報報導，一位前華為高級技術人員曾親身經歷美國制裁，並目睹公司晶片設計業務所遇到的困難，他說，「制裁對很多大陸晶片設計公司而言，是相當致命的。」

他補充說道，「美國的最新規定，讓所有參與人工智慧晶片、GPU及CPU的晶片設計公司陷入困境，因為他們都需要與全球最先進的代工廠合作，才能將他們的設計兌現。」華為旗下晶片設計部門海思，在遭遇美國強力制裁後，市占排名不斷下滑。

不僅如此，研究機構Fathom China指出，美國制裁將讓大陸晶片實力落後至少十年，「中芯今年終於開始量產14奈米的晶片，如果14奈米遭禁用，中芯將退後至28奈米，這是台積電在2011年投入的技術節點。」