2022中華企業射箭聯賽日前在國立體育大學舉行，「新北凱撒射箭隊」拿下年度總冠軍，新北市府邀全民一起同賀，將於11月2、3、4日連續3天，開放新北市運動中心、板樹體育館及泰山體育館等18個運動聚點，體適能館3天免費入場，歡慶新北凱撒射箭隊拿下隊史首冠。

新北市體育處表示，「新北凱撒射箭隊」2019年成軍，今年歷經5個月、12場例行賽，以排名第3晉級季後挑戰賽，並於季後挑戰賽擊敗新竹市愛山林，進入總冠軍賽，最終笑捧金盃。

立下戰功的隊員包含雷千瑩、戴宇軒、隋昀瑾、柯庭風、陳信夫、許家豪、呂岱凌、詹紫媚等。高手雲集的凱撒射箭隊，人稱雷母的雷千瑩是新北市優秀選手，除了是三屆奧運國手，今年還拿下射箭世界盃混雙金牌；而隊員中新血戴宇軒也來自新北，是杭州亞運國手；而目前就讀國體大的新北市好手許家豪，更拿下2021年企聯賽選秀狀元。

體育處表示，新北市自2021年起陸續與企業完成射箭、壘球、籃球、棒球及排球的冠名合作，由企業挹注社會資源、政府提供行政資源，完善新北市4級人才培育體系，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職，讓選手無後顧之憂展現運動專才。

「新北凱撒射箭隊」為新北城市隊中首支拿下總冠軍的隊伍，是新北市的榮耀！邀請全民一起同慶，新北市16座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館將於11月2、3、4日，免費開放體適能館讓民眾使用。

體育處在11月19、20日，新北市民廣場辦「2022新北歡樂耶誕城運動派對」，現場除可跟各職業隊的運動明星近距離接觸，還有多元豐富的運動市集攤位，包含各式運動體驗、路跑服飾與相關配件、營養補給、運動用品等；同時安排親子滑步車、Zumba熱舞、體適能肌力等熱血運動課程，讓大家吃喝玩樂一次滿足，還有機會抽大獎，詳洽「新北運動聚點」粉絲專頁查看。