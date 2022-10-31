玉山金(2884)在周K連8黑後，今早股價站回月線。玉山金在今年「2022 FinTech Taipei台北金融科技展」，攜手全家便利商店、PChome集團等首選夥伴共同合資打造全新電子支付「全盈+PAY」零售生態圈的創新商業模式，榮獲2022台北金融科技獎「共創典範獎」殊榮。

零售生態圈的創新商業模式將金融服務嵌入高頻及高會員量的生活場景，玉山銀行以輕鬆(Simple)、流暢(Smooth)、貼心(Sweet)的3S服務原則，提供玉山、全家、PChome超過千萬名會員流暢的數位金融新體驗。例如顧客結帳時得知「全盈+PAY」綁定玉山數位e卡享5%回饋、可透過「全盈+PAY」線上辦卡，串聯玉山即時核卡及綁卡的專利技術、5分鐘內即可完成信用卡核卡綁定支付結帳，也可透過「全盈+PAY」線上開戶，串聯玉山一站式開戶服務，免重覆各項表單填寫，即可完成台外幣帳戶、玉山證券帳戶及複委託、金融卡、信用卡、加入e.Fingo會員等多元產品申請，開戶流程自動完成電子對帳單約定，並可申請信用卡帳單綁定新開立的數位帳戶自動扣繳。

玉山金累計前三季稅後盈餘116.4億元，EPS為0.82元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行107.4億元、玉山證券8.1億元、玉山創投2.5億元。

玉山金今年受到金融市場劇烈波動，造成金融資產評價損失，致前3季獲利較去年同期衰退，但銀行各項核心業務表現良好，玉山持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。