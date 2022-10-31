台積電1奈米要落腳龍潭，居中協調的桃園市長鄭文燦今指出，龍潭科學園區第三期已討論3年，近年因應先進製程需求較積極，因牽涉中央跨部會職權，在立委鄭運鵬等人協助溝通下，克服水電條件、聯外道路改善、以及相關報編程序等問題，已默默進行1年，相信科技部很快會定案，桃園市府也會盡全力協助。

「護國神山」台積電突破2奈米以下製程，外傳台積電要將先進製程選址桃園龍潭，是桃園市長鄭文燦和立委鄭運鵬「雙鄭」分別在中央、地方居中牽線，費時1年達成的。

鄭文燦今早指出，桃園是電子業跟半導體非常重要的供應基地，各種半導體的供應鏈及電子業的零組件，都是在桃園生產、製造，已經有相當完整的產業鏈。龍潭科學園區是在他任內完成第二期徵收，主要供台積電封測廠使用，目前台積電在龍科有兩個先進的封測廠，希望推動龍科的第三期，提供給龍科廠商更大的設廠空間。

鄭文燦說，龍科三期計畫已經討論3年，最近2年內因先進製程的需求比較積極，但他認為這部份要由台積電自己來說明，桃園市政府希望透過跟科技部竹科管理局的合作，擴大完成龍科第三期，提供給高科技廠商設廠使用，擴大台灣在高科技的布局，也可以協助高科技在桃園進一步擴大。

「這已默默進行大概1年多的時間！」鄭文燦也提到，龍科的擴大案涉及科技部及行政院各部會的職權，他特別請立委鄭運鵬及湯蕙禎協助溝通，包括水電及相關報編程序等需要克服的問題，他特別謝謝非常關心龍科三期進度的立委鄭運鵬、湯蕙禎及黃世杰，他們都希望讓龍科再擴大，滿足高科技發展的需求，相信科技部很快會決定，屆時聯外道路交通改善等相關開發可能會遇到的問題，桃園市政府一定會盡全力協助。