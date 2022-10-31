台南市議長郭信良日前為國民黨市長候選人謝龍介站台後，還計畫11月12日在新營舉辦造勢活動支持民進黨市長候選人黃偉哲，卻引發民進黨市長候選人黃偉哲陣營與立委陳亭妃互槓，掀起綠營「茶壼裡的風暴」。黃偉哲31日表示，替他辦造勢活動的出發點不錯，也的確跟他講過，但與團隊討論後，時間實在抽不出來。

對此，謝龍介競選總部發言人童小芸今天認為，郭議長重情重義，感念過去謝龍介相挺情誼，因此呼籲支持者「你一票、我一票」，公開替謝龍介拉票，正符合台南人重情義的行事風格；黃偉哲競總發言人呂維胤卻放話要議長「應為此政治行為負責」，僭越無禮莫此為甚。

童小芸還質疑，黃市長上任3年多來，凡遇預算審查，必極力請託郭議長協助向在野黨疏通，3年總計3000多億元的預算，只被砍了7000多萬，其中還有5000萬是出自黃偉哲另名競總發言人邱莉莉的手筆，如今竟翻臉不認人，為一黨政治利益不顧情義，追殺抹黑郭議長，重情重義的台南鄉親怎麼看得下去？