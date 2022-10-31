60歲鼎鼎大名的瓊瑤劇男神馬景濤近日出席女網紅「盈公主」活動，原以為是友情站台，但從曝光中的影像中來看，盈公主和馬景濤的舉止十分曖昧，出現多次親密擁抱以及十指緊扣，這些舉動或許是因為盈公主作為一名粉絲的無心之舉，但是卻引發網友們的熱烈討論。

從抖音影片中可見到盈公主便徑直飛奔向馬景濤，並給了他一個大大的擁抱，邊跑還邊大喊著「多爾袞」，看似在還原當年馬景濤在《孝莊秘史》裡的表演，在另一個影片中，可看到馬景濤緊緊牽著盈公主的手，兩人一起走走，馬景濤甚至還向旁邊的群眾揮手打招呼。

影片中的盈公主與馬景濤有非常多的親密舉動。(圖/微博)

有網友吐槽，兩個人在公眾場合下，摟摟抱抱成何體統。也有網友表示，像是十指緊扣這種牽手動作，通常都是在夫妻和情侶之間做的。甚至還有不知情的網友誤以為，馬景濤和盈公主就是一對情侶。

同時細心的網友也發現，馬景濤在牽著盈公主時，走路一瘸一拐的，大家紛紛議論馬景濤的腿部狀況，網友感嘆現在走路確實不像以前那麼瀟灑了，甚至還有人關心馬景濤是不是得了僵直性脊柱炎，而盈公主也親自回覆：「是老傷，最近他健身又嚴重了。」

在近拍的視頻中，馬景濤低頭認真地給粉絲們簽名，只不過畫面中的他臉部狀態並不是很好，面部有些水腫，整個人也發福嚴重，跟以往的多爾袞簡直是判若兩人。有網友很直接地留言： 馬景濤應該減肥了。因為馬景濤的模樣變化太大，許多人表示都快認不出他了，甚至還有網友質疑，視頻裡的壓根就不是他本人。