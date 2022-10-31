臉書（Facebook）去年底將公司名稱改為「Meta」，以示積極進攻元宇宙的企圖心，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，FB過去一直是全球前10大企業，但自從改名後，業績急轉直下，新的元宇宙未顯效益，原來的社群媒體功能也逐漸失溫，市值蒸發掉一個台灣的GDP。他並警告，美國電動車大廠特斯拉股價可能步Meta後塵，因為中國卯足全力扶植自己的電動車產業，特斯拉的中國業務，恐怕很快就會有壓力。

Meta在10月27日發布獲利預警，股價一天暴跌31.8%，當天收盤97.94美元，市值只剩下2632.18億美元。謝金河指出，Meta最低跌到96.38美元，從最高點算下來，市值跌掉7870.79億美元，以台灣一年的GDP大約在7000億美元左右，Meta蒸發掉一個台灣的GDP，實在有點可怕。

謝金河引用紐約時報專欄作家Kevin Rose文章指出，臉書是一家面臨麻煩，甚至是在垂死邊緣的公司，臉書最美好的時光已遠去，正在穩定而緩慢衰退，未來要以優雅的姿態走向衰老，而Kevin Rose這段說法幾乎判了臉書死刑。

「Meta市值大縮水，該公司老闆祖克柏的財富也從1420億美元縮水到剩下381億美元，從世界第3變成23。」謝金河提到，祖克柏曾大張旗鼓宣布為FB改名，元宇宙概念頓時成市場焦點，這一年來，全球大炒元宇宙，但Meta還沒有看到實質效益，反而是臉書的活躍用戶從19.3億人一直往下掉，新的社群媒體紛紛崛起。

謝金河文末總結，美國電動車大廠特斯拉股價可能步Meta後塵，他分析，未來在美中角力越來越激烈的情況下，特斯拉執行長馬斯克也會面臨更大的考驗。