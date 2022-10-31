中市神岡區工廠日前傳出駭人聽聞的男子桶屍案，因廠房為酒店妹蔡女所承租，檢警懷疑死者是她失蹤3年的陳姓男友，因屍體腐化嚴重，經相驗採樣送鑑以確認身分。台中地檢署今天表示，鑑定結果死者是陳男。據了解，檢警不排除蔡女涉案，專案小組已鎖定特定犯嫌，全力偵辦緝兇到案。

據了解，台中神岡區1處廠房在10月26日赫然發現桶屍，1名年約40歲男子遺體被以透明塑膠袋、藍色床包套住，蜷塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，桶外竟露出1隻左手前臂，手法殘忍。該廠房由33歲蔡姓女子自2019年承租，外傳她曾在酒店上班，她的48歲陳姓男友已失聯3年，檢警懷疑死者可能是陳男。

檢方27日會同法醫相驗發現，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，但圖案模糊難以辨識。

檢警以證人身分傳喚蔡女調查，認為她涉有重嫌，轉列為被告，但訊後將她請回，限制出境。

警方指出，由於屍體腐化嚴重，台中市警察局鑑識科無法判別DNA型別，不能進行親子比對，經送法醫研究所確認死者身分。

台中檢方今天表示，法醫研究所的鑑定報告出爐，死者為陳男，檢警已鎖定特定涉案人全力追緝，已釐清案情。