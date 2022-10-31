高價原料庫存逐漸消化，第4季進入年節消費旺季，再加上疫情也趨緩，食品業者第3季營運雖承受壓力，但第4季應該可以擺脫負擔，繳出較好的成績單。今日中低價價位個股表現相對強勢，其祥-KY(1258)漲幅逼近2.5%、福壽(1219)及環泰(4207)等漲幅都在1%以上，高價股的德麥(1264)、鮮活果汁-KY(1256)、大統益(1232)全數壓低整理。

受原料成本高漲影響，不少食品股上半年獲利較去年同期呈現衰退，高價庫存對營運帶來最嚴重的衝擊時間點落在第3季，食品股第3季獲利表保守以待。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，食品股面臨通膨、原物料仍維持相對高檔，將會使毛利受到壓縮，短線上多頭動能不強，在沒有好的基本面、明年經濟更保守的情形下，食品類股雖具有防禦題材，但是沒有獲利大幅成長的支撐下，想大漲不太可能，操作上宜停看聽。

南僑(1702)9月稅後盈餘4602萬元，年減56.21%，EPS 0.19元；前9月獲利4.37億元，年減44.85%，EPS 1.76元。隨著第4季傳統用油旺季，有利南僑營運漸入佳境。南僑營運多元化，烘焙油脂、冰品、急凍熟麵、冷凍麵糰及洗劑日用品在台灣區都有產品推出，洗劑日用品方面，今年開發「親親香皂」，添加益生菌搶市，另外，急凍熟麵也不斷有新品上市，9月推出南僑讚岐職人造波拉麵於全聯獨家上市。