南韓9月工業生產指數連續第三個月下滑，而零售銷售額和設施投資額也放緩，此為自7月以來這三大指標首次同步下滑，顯示該國的經濟復甦恐正失去動能。

韓國統計局周一公布，南韓9月工業生產指數月減0.6%，延續8月下滑0.1%的跌勢。不過，與去年同期相比，9月工業生產成長3.1%。

其中，礦業、製造業、油氣和電力產業9月產出下滑1.8%，主要受到晶片和汽車等產業生產減弱的影響。

韓國統計局表示，中國的防疫封控和整體IT產業低迷不振導致庫存增加，使晶片產出下滑。9月工業生產下滑的原因，還包括9月初來襲的颱風「軒嵐諾」（Typhoon Hinnamnor）導致鋼鐵生產中斷。

受到低迷的批發業和零售業影響，南韓9月服務業產出亦較8月下跌0.3%。

9月衡量民間消費支出的零售銷售額較8月下滑1.8%，扭轉了8月的月增4.4%，因南韓民眾縮減了在非耐久財方面的支出，包括食品在內。不過，南韓民眾9月在汽車方面的支出有所增加。

南韓零售額在連跌5個月後終於在8月反彈，當時韓國統計局表示，這是因為消費者提前為9月初的「秋夕節」（Chuseok，南韓的中秋節）假期採買所需。

另數據顯示，9月設施投資額月減2.4%，亦扭轉了8月份的勁揚10.7%，主要因企業在採購機器上的支出減少。

統計局表示，最新數據顯示經濟復甦恐已減弱，而由於出口和製造業低迷不振，經濟的不確定性持續升高。此外，受到物價上漲和利率上揚影響，消費力的復甦可能延遲。

南韓一直承受著通膨高漲的壓力，其9月消費者物價指數較去年同期大漲5.6%。為了抑制通膨，自去年8月以來，該國央行已經升息共2.5個百分點，包括在本月初第二次大幅升息50個基點，至3%。