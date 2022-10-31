太平警分局日前假日結合環保局及監理站在太平區中山路共同執行取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局日前假日結合環保局及監理站在太平區中山路共同執行取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

近來民眾常反應夜間時段在太平區中山路沿線常有噪音汽(機)車呼嘯而過，太平警分局除於夜間時段增加巡邏暨稽查班次外，日前假日更結合環保局及監理站共同執行取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務，2小時共計取締未符合管制標準之12輛噪音車輛，依噪音管制法規定告發，太平分局表示將不定時持續規劃專案勤務，防制噪音車輛擾民及維護轄區安寧。

太平警分局鑑於近期深夜時段在轄內中山路沿線及附近學區周邊常有改裝（噪音）車輛呼嘯而過，令附近居民不堪其擾，尤其是正要入睡時，一但被吵醒就輾轉難眠，警方於日前假日深夜時段會同環保局、監理站等單位共同實施「環、警、監」聯合稽查勤務，動用近20名警力攔查車輛現場接受檢驗，並加強取締酒後駕車及惡性重大違規等稽查，希望透過稽查取締之勤務作為還靜於民。

太平警分局表示，當日2小時的勤務共攔查25輛疑似改裝或噪音車輛，經實施檢測噪音不符合管制標準共計12件，攔查發現不合格率達48％，均依噪音管制法等相關規定開罰，可處新台幣1800元至3600元罰鍰不等，並責令在期限內到監理站接受檢驗。

太平分局分局長葉志誠表示，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車輛引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備，本分局將持續結合環保局、監理站組成聯合稽查小組不定時取締改裝(噪音)車輛，維護轄區安寧及用路人安全。

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