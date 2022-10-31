東北季風及奈格颱風外圍環流影響，花蓮台11甲線光豐公路11.3公里處邊坡不敵雨勢沖刷造成土石崩落，電線桿傾倒，雙向道路受阻，相關單位已派員前往清除搶通。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風及奈格颱風外圍環流影響，花蓮台11線33.9K處有路樹倒塌佔據道路，現場已放置三角錐警示，警方也在現場管制中。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

東北季風及奈格颱風外圍環流影響，花蓮從昨天晚間開始陸續發生局部大雨，其中秀林鄉24小時累積雨量已達233毫米，縣府稍早宣布，秀林鄉和平村今中午12時30分起，停止上班、上課；另，台11甲線光豐公路11.3公里處邊坡不敵雨勢沖刷造成土石崩落，電線桿傾倒，雙向道路受阻，相關單位已派員前往清除搶通。

中央氣象局發布豪雨特報指出，東北季風及奈格颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，花蓮有局部大雨或豪雨發生的機率，其中，秀林鄉24小時累積雨量已達233毫米，且山區和平村雨勢更為驚人，縣府考量村民安全，稍早宣布，該村今中午12時30分起，停止上班、上課。位在鄉轄內的太魯閣國家公園管理處考量燕子口步道先前曾因大雨出現落石，恐有安全疑慮，今已預警性封閉步道至明日再開放。

此外，豐濱鄉24小時累計雨量達141.5毫米，造成台11甲線光豐公路11.3K處邊坡土石因含水量飽和出現崩落情事，造成電線桿傾倒，雙向道路受阻，相關單位已派員快速搶通中；另，台11線33.9K處則有路樹倒塌，現場除放置三角錐警示，員警目前也正在警戒管制。

由於局部大雨持續發生，花蓮縣政府今上午10時30分發布快訊，提醒民眾道路受阻路段，呼籲用路人避免行經或改道，同時也請鄉親雨天注意安全。