大陸知名網紅周揚青，自從與歌手羅志祥斷開9年感情後，感情世界就備受關注。而日前她才被傳出疑似與小10歲的鮮肉男星段星星熱戀，近日就被大陸八卦媒體拍到兩人甜蜜約會的證據，立即在網路上掀起熱烈討論。

周揚青日前被眼尖的網友發現她的照片中，疑似都有出現大陸男團成員段星星的身影，但兩人始終沒有正面回應，段星星的官方粉絲後援會還特別發文，表示他們已向段星星經紀公司確認過，只是朋友聚會，希望外界不要過度解讀。但沒多久，周揚青便在私人微博上曬出一張穿有星星圖案的穿搭照，表示「雖然糊，但是架不住我喜歡」，被外界認定回應戀情。

而大陸八卦媒體，這兩日又拍到兩人一同在河邊公園牽手約會散步的甜蜜畫面，段星星甚至還將周揚青公主抱抱起，逗得她開心不已，兩人還在欄杆上熱情擁吻，緊貼彼此好一段時間才牽手、散步走回車上，甜蜜指數破表，完全就是熱戀中的情侶。而網友看到後也紛紛留言「她喜歡的類型真的都差不多」、「男團談戀愛，真有你們的」、「我去，真的成贅婿了」、「這黑眼圈不會又是時間管理大師吧」、「小伙子真出息」、「挺甜的，女富婆和小愛豆，小說進現實」、「重新定義『朋友聚會』這說法」；但也有網友忍不住歪樓「跟羅志祥長真像」、「好像羅志祥」、「宛宛類卿？（代替品）」引發熱議。