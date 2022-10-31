雲朗觀光集團旗下雲品(2748)看好解封後新型態移動旅行方式，以移動式旅館與概念，攜手Volvo新凱集團旗下富豪租車（Asap Leasing）成立露營車品牌「VANTEL」新事業體，可串連集團旗下委託經營據點與飯店，自12月起正式上路，搶攻奢華露營國旅商機。

據露營協會統計，國內常態性露營人口將突破200萬人，近期汽車品牌開始跨足露營車市場搶攻國旅市場。雲品對此由「君品Collection」與富豪租車成立新事業體「VANTEL」露營車品牌，透過「VANTEL」提供消費者在親近大自然享受公路旅行。

除了戶外露營及短期假期外，「VANTEL」更可搭配雲朗觀光集團旗下飯店住宿體驗，雲朗與雲品將未來旅遊市場目標聚焦於閨蜜、網美等小眾族群，加上旅拍記錄與露營體驗等三大元素，迎來疫後國旅新體驗與觀光市場。

首次問世的「VANTEL」露營車為排氣量1500cc的四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20多樣車內配件，正式銷售時依照產品包套與服務項目不同，專人提供諮詢活動規畫服務，可依照個人需求打造自己的奢華露營（Glamping）車宿體驗。

雲品總經理丁原偉表示，看好集團在全台各地均有據點的營運優勢，雲品以Hotel in a Van理念打造新事業體品牌「VANTEL」，運用移動式露營車延伸服務，並串聯集團旗下雙北、桃園、台中、日月潭、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮與台東等飯店據點與委託經營案。

丁原偉透露，未來待台南安平、屏東四重溪新據點投入營運後，更可透過「VANTEL」進行點、線、面的旅遊串連，並推展在地深度旅遊，讓國內外旅客在全台旅遊再也不只有高鐵、鐵路可選擇，為國旅帶來重大的革命性創新。

君品Collection「VANTEL」新一代露營車服務即日起受理預訂，並於12月1日起正式上路，消費者可至富豪租車的北、中、東3處營業點取車自駕，能兼顧行動旅館的安全舒適，還能上山下海舉辦奢華露營，未來更能結合宴會服務提供更完整的餐飲體驗。