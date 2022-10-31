陽痿即勃起功能障礙是許多男性羞於啟齒的議題，讓其與配偶相當困擾，泌尿科醫師提出解方，教民眾透過食物進行改善。醫師表示，男性勃起有三要素，包括產生性慾、神經成功傳遞、陰莖海綿體正常充血，其中睪固酮分泌的增加可增加性慾的產生，可以攝取鋅來刺激分泌；葉酸則可保護神經，讓神經成功傳遞性慾；低脂、低熱量飲食有助於調理血管功能，讓海綿體正常充血，有這三要素就能讓GG與時光逆行。

根據台灣男性醫學會之前的保守統計，台灣男性在40至83歲（平均55.1歲）中，有17.7％的人有勃起功能障礙，若以此比率放大到全台灣同年齡層的人口（據內政部資料有409萬），大致可推算出台灣的勃起功能障礙人口約有72.3萬。

台北馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書粉專中表示，許多患者求診時會問如何持久的食補，目前尚無食物可改善早洩，但有許多食物仍對下半身的保養有幫助，讓勃起功能不受年齡漸長而受限。

陳鈺昕表示，男性勃起三要素為「產生性慾、神經成功傳遞、陰莖海綿體正常充血」，所以加強性慾產生、保護神經和血管是很重要的。

他表示，增加睪固酮分泌會強化性慾的產生，可攝取礦物質鋅、堅果、深綠色蔬菜、酪梨、蘑菇、生薑、香蕉、蛋等食材可以刺激男性賀爾蒙的分泌。

至於神經傳導物質，陳鈺昕表示，可透過補充葉酸來保護神經，例如蘆筍、胡蘿蔔、花椰菜、牛奶、燕麥、豬肝、奇異果等食物獲取。而低脂、低熱量飲食有助於調理血管功能，可以全穀類、蔬菜、水果、豆類、白肉等作為飲食選擇。