南韓首爾發生梨泰院踩踏事故後，有自稱是消防員的網友說以搏擊姿勢可自保，但有30年義消經驗的民眾黨市議員候選人張志豪表示，搏擊姿勢最多承受60至100公斤，超過這個數字的推擠壓力就會撐不住，真正有效的方式是將雙手交叉放在肩膀上，讓胸部兩側與腋窩位置形成三角區，唯有這個方式，才能穩定結構空出胸腔空間，確保胸腔呼吸正常。

張志豪昨（31）日於個人臉書粉專指出，他看到網路有人教用搏擊姿勢，以雙手握拳、手肘向外撐開，製造胸腔呼吸空間保護自己，但實際遇到很擁擠的狀況時，搏擊姿勢效果很有限，因為搏擊姿勢最多承受60至100公斤，超過這個重量的推擠壓力就會撐不住。

張志豪分享踩踏事件的自救方式。（圖／張志豪授權提供）

張志豪表示，真正有效的方式是將雙手交叉放肩膀上，讓胸部兩側與腋窩位置形成三角區，確保胸腔正常呼吸，雙腳前後站穩，緩步前進，順著人潮往兩側離開，他說唯有雙手架出三角形，才能用固定結構空出胸腔空間。若過程中不慎摔倒，應立即用雙手護住後腦勺，身體蜷曲側躺以保護身體，待人潮中有空隙再站起，冷靜地離開人潮，並檢查自身狀況。

張志豪說，辦大型活動除了主辦單位要做好安全管制，參加人數要分區管制，現場須備有自動體外心臟電擊去顫器設備（AED）外，參加者保持冷靜也很重要，同時也要知道如何操作CPR，才能避免遺憾發生。