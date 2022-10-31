新北市三峽國光二期青年社會住宅今舉行上梁典禮，將提供921戶居住空間，預計明年底完工。（新北市城鄉局提供）

新北市三峽國光二期青年社會住宅今舉行上梁典禮，將提供921戶居住空間，預計明年底完工，該社宅鄰近捷運三鶯線、北大生活圈，周邊還有28戶北大社宅、241戶三峽國光一期社宅，三峽社宅總量可達1190戶，生活機能完整。

新北市副市長陳純敬今主持上梁典禮，他表示，目前仍處在疫情期間，適逢缺工、營運成本增加等困境，市府仍與營造、建築師事務所積極建設社宅，三峽國光二期社宅完成後，將保障青年和弱勢族群的居住權利，實現居住正義。

陳純敬說，市府規畫至少興建4.5萬戶社宅，包括現有的1.1萬戶社宅以及未來在整開區、都市重劃區或區段徵收設置的3.4萬戶，市府也推動3.2萬戶租金補貼、9000戶包租代管，按比例推斷的話，新北市設置社宅的比例並不低。

城鄉局指出，依據「社會住宅興辦計畫」，2017年至2024年的社宅規畫，新北市與中央合作目標完成3.3萬戶，新北市興辦社宅3.4萬多戶，已符合計畫目標，但為了長期永續穩健，市府仍持續透過新分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式興辦。

城鄉局長黃國峰表示，市府已經充分盤點土地興辦社宅，由於多數市有土地已開發利用，因此可興辦社宅皆是已完工或施工中的狀態，目前正透過都更分回、容積獎勵捐贈等方式取得1100戶社宅。

另外，新泰塭仔圳正在辦理市地重劃工程，目前已規畫1.8公頃的社會福利用地，蘆洲南北側、新店十四張站B單元區、土城彈藥庫等也有規畫堆處整開區社福用地，目前皆在內政部都委會審議，預計可興辦9200戶，使新北境內達到4.5萬戶以上的社宅存量。