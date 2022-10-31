前台北市都發局長林洲民質疑，大巨蛋防災避難電腦模擬是「假象通過」，蓄意迴避2項重要的參數設定，批評北市府有「護航」之嫌。都發局副局長羅世譽表示，最差狀況2個情境沒有把結果跑出來，詢問軟體設計者，對方回應參數極端會讓會讓軟體跑不出結果。

羅世譽表示，使用的防災避難軟體都是經過林洲民的同意，也經過委員會同意使用的版本，有對很多種狀況模擬，但最差狀況2個情境沒有把結果跑出來，市府有問過軟體設計者英方，英方的回應是，如果強迫參數組合是極端的，會讓軟體停止運作。

羅世譽說明，軟體有一定的版本限制，設計者說這種組合的參數設定讓軟體沒有結果出來，可能代表參數設定不合理。

至於跑不出結果，是否代表會造成安全疑慮？羅世譽表示，「不是，這是沒有結果，並不代表結果是不行的」，參數組合設定問題，英方也有說會再優化。

羅世譽說，各種情境都很樂意去設定，因為軟體本身有自己的限制，英方回應稱，這種強迫極端的設定，會造成軟體沒辦法運作下去，等於說這情境跑不出來，經過委員會討論了解後，這部分委員可以接受用合理的參數做設定。

對於遭林洲民迴避重要參數？羅世譽強調，沒有迴避，這些參數都拿進去模擬，模擬結果發現軟體停止運作，因此詢問英方軟體狀況，對方指出極端、不合理的參數設定，組合方式不對的話，強迫軟體要有一個合理的時間來做模擬，這個結果基本上是不太可能發生。

羅世譽表示，防災避難都是政府機關所關注的部分，在整個逃生模擬狀況，離開建築物，對於周邊環境節點的優化，也有做一些調整，已請遠雄公司調整。沒有迴避任何狀況模擬，這是通過委員會的決議，至少市府已經盡最大的可能來做防災避難模擬。