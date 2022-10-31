美元指數今早在110.8附近整理，台北外匯經紀公司新台幣匯價在早盤一度又貶破32.2元。歐洲央行（ECB）上週四（27日）公布最新貨幣政策決議，將三大利率提高75個基點，符合市場預期，為該央行第二次大幅升息，其中三大利率中的存款利率（DF）從0.75%上升至1.5%，改寫2009年以來新高。儘管歐元區經濟衰退的可能性正在增加，但歐洲央行預估仍將進一步升息對抗通膨，此外，歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行將在12月決定如何減持該行所持債券。

今早台北外匯經紀公司新台幣匯價在32.132~32.215元區間整理。

匯銀分析，美聯儲將於本週召開政策會議，上週五外匯市場觀望氣氛趨濃下，以實質拋補為主，成交量大減，新台幣隨著人民幣的疲弱走勢走貶，上週五新台幣收在32.148，小貶4分。今早則盤中再貶破32.2元。台灣主計總處上週五公布第3季GDP成長率為4.1%，高於市場預估的3.2%，主要因消費顯著回溫。