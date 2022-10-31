翁美春建議相關單位應及早規畫交通疏導動線或接駁車，並整合鄰近旅遊資源，將商機留在后里。（翁美春服務處提供）

台中市第四選區市議員候選人翁美春長年耕耘豐原、心繫后里發展，成功推動泰安櫻花季成為全國知名的賞櫻勝地。翁美春說，台鐵將修復舊山線鐵道自行車可望南延后里泰安站，但當地既有的窄巷農路勢必無法負荷人流車潮，相關單位應及早規畫交通疏導動線或接駁車，並整合鄰近旅遊資源，將商機留在后里。

翁美春指出，泰安派出所旁的櫻花林原本長得並不好，前泰安派出所長羅福勝及泰安里長江慶南投入照顧，定期修剪、施肥澆灌，每年初春盛開繁盛花朵，並在網友推波助瀾之下，成為全國著名的平地賞櫻勝地，也讓泰安派出所贏得全台最美派出所美名。

泰安櫻花名號打響後，賞櫻人潮接踵而來帶動地方觀光發展，也衍生交通堵塞問題，一旁的泰安國小出借廁所造成校方維護負擔。翁美春指出，她在前市長胡志強時代，爭取600萬元經費興建公廁、停車場及週邊環境綠美化，並協助爭取iBike泰安車站及賞櫻接駁專車，每年櫻花季吸引數十萬人造訪商機可觀。

翁美春說，她在上屆任期極力爭取舊山線復駛，台鐵將投入15億元修復活化，鐵道自行車可望南延后里泰安站；泰安已有櫻花季配合鐵道自行車加乘，觀光發展可期；但當地既有的窄巷農路勢必無法負荷人流車潮，她建議相關單位應及早規畫交通疏導動線或接駁車，並盤點整合鄰近旅遊資源將商機留在后里。

翁美春強調，后里極具觀光發展潛力，擁有許多旅遊景點，包括麗寶樂園、outlet商場、福容大飯店、后里馬場、花博花舞館、后里森林公園、后豐鐵馬道、月眉糖廠及中社花市等。她推薦現在秋冬季節，泰安落羽松即將轉黃，最期待的是春天的泰安櫻花盛開。