新型態移動旅行漸夯，雲品國際旗下君品Collection與Volvo新凱集團旗下富豪租車（Asap Leasing Corporation）以移動式旅館與概念成立了「VANTEL」新事業體品牌，能串連雲品國際與雲朗觀光旗下委託經營據點與飯店館別，自12月1日起將正式上路，讓網美風格的車中泊露營成為最新穎的國旅體驗。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際母集團雲朗觀光具有在全台各地都有據點的營運優勢，雲品國際以Hotel in a Van的理念打造「VANTEL」新事業體品牌，運用移動式的露營車讓服務延伸，並串聯集團旗下雙北市、桃園、台中、日月潭、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮與台東等飯店據點與委託經營案，未來台南安平、屏東四重溪據點投入營運後，更可以進行點、線、面的旅遊串連，並推展在地深度旅遊，讓國內外旅客在全台旅遊再也不是只有高鐵、鐵路可以選擇，也讓國內旅遊帶來重大的革命性創新。

根據中華民國露營協會統計，國內常態性露營人口即將突破200萬人，近期汽車品牌也開始跨足露營車市場搶攻國內旅遊市場，雲品國際與富豪租車（Asap Leasing Corporation）成立「VANTEL」新事業體，透過露營車品牌「VANTEL」提供消費者在親近大自然享受公路旅行，除了戶外露營及短期假期外，更可搭配雲朗觀光旗下飯店住宿體驗，雲朗觀光與雲品國際將未來旅遊市場目標聚焦在閨蜜、網美等小眾族群並加上旅拍記錄與露營體驗等三大元素中，迎來疫後的國旅新體驗與觀光市場。

首次問世的「VANTEL」露營車排氣量為1500CC，為四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20多樣車內配件，包括睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈、電源線、保冰桶、原木木盤組、琺瑯杯組、編織掛飾與草編靠枕等，正式銷售時依照產品包套與服務項目不同，專人提供諮詢活動規劃服務，可依照個人需求打造自己的Glamping車宿體驗。

君品Collection「VANTEL」新一代露營車服務即日起受理預訂，並於12月1日起正式上路，消費者可至富豪租車的北、中、東三處營業點取車自駕，能夠兼顧行動旅館的安全舒適，還能夠上山下海舉辦奢華露營，未來更能結合宴會服務提供更完整的餐飲體驗，體驗在真正的野外環境中過夜，能幫助你找回在安心舒適的現代社會中學不到的想像力及判斷力，並使人更加成長。