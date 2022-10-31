《客家基本法》修正案於2018年1月31日經總統公布施行，明文規定客語為國家語言，然而在手機、電腦上使用本土語言的文字仍有許多不便，因此民眾於公共政策網路參與平台上提議，要求電腦及手機系統廠商將客語漢字以及閩南語漢字加入至基本字型。客委會表示，相關計畫明年7月前可完成，語音轉文字輸入也會納入。

為讓國家語言更方便使用，公共政策網路參與平台上民眾提議，電腦作業系統廠商及手機系統廠商將客語漢字以及閩南語漢字加入至基本字型民眾在使用客語漢字或是閩南語漢字時，將不再出現無法顯示的情形，該案已附議成案。

客委會今年10月28日回應，客語及閩南語部分書寫用字較為罕見，為客語的推廣，客委會持續與其他相關部會討論，將由教育部公布「閩、客語用字參考字形表」，並由目的事業主管機關推廣運用。

立法院今日審查112年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，民進黨立委羅美玲質詢指出，自從《國家語言發展法》公布後，客語和閩南語就已經是國家語言，但因為許多用字罕見，字型不足導致手機、電腦無法顯示，很多從事本土語言的推廣者認為相當不便，因此要求把客語、閩南語等用字加入基本字型，並建置相關輸入法，希望了解目前的規劃進度。

客委會副主委鍾孔炤回應，客語輸入法確實有些字體在手機、電腦幾乎很難運用得到，也收到許多民眾的反映，提高輸寫的友善性和便利性已經刻不容緩，這部分也已有3年的計畫，包含彙整語音、語彙資料庫、字體等，確定明年7月以前一定會完成相關輸入法，目前納入的罕見字約200字。

鍾孔炤表示，不只文字輸入，語音轉文字在日後也會納入，包含四縣腔、海陸腔或大埔腔等各種腔調，讓客語的溝通更加方便。