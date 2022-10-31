樹掛尿袋？一名男子日前看到路邊一排樹上掛著好幾包黃色液體，乍看之下超像尿袋，讓他超傻眼但又想知道原因，對此有內行網友解惑，這些樹是沉香木，為樹掛尿袋是把菌種輸入沉香木內，製造人工感染，樹為了抵抗細菌就會分泌樹脂，俗稱沈香，感染越多樹脂也越多，但要小心別把樹弄死。

這名男網友在臉書「路上觀察學院」貼出兩張照片，笑稱「酷哦，樹阿公們帶著尿袋群聚曬太陽」，仔細看樹從上到下掛了一整排黃色液體，還接著管子，像尿袋一般，也有人覺得像吊點滴，讓原PO好奇樹上掛這個的用意。

網友看到照片後紛紛留言：「尿袋哪有吊這麼高，會變尿毒症」、「人家便當吃剩的湯沒地方丟就掛在上面了」、「樹阿公白天打完這個，晚上就會ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫」、「可能在打點滴吧」。

有內行網友解釋，這些樹是越南沈香木，掛尿袋叫做植菌，又稱人工結香作業，尿袋是把菌種輸入沉香木內，故意讓樹生病製造人工感染，樹為了抵抗細菌會分泌樹脂，感染越多樹脂也越多，但要小心別把樹弄死，而樹脂比較重，所以在水中不會浮起來，因此稱為「沉香」，最常被用作藥材、香料或香水。

內行人說，天然的沉香只會在樹被感染的那一段才有，這些樹固定間距都被打針，是業者想讓整顆樹都結香，對此有網友說「能放過樹木嗎？」、「人類很愛有病的東西」。