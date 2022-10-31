輔選聲量被韓國瑜壓過？侯友宜：我現在是新北市長 11:182022/10/31 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，自己現在是新北市的市長，還是要好好努力。（李奇叡攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄市長韓國瑜近期到各地展開輔選行程，被視作國民黨「最大母雞」的新北市長侯友宜今天被詢問相關看法，僅表示自己現在是新北市長，還是要好好做事，讓新北市更好。 侯友宜今天前往捷運萬大中和線金城機廠視察，記者詢問，現在韓國瑜和小雞合體時，都金句連發催票，侯輔選方式為何？而現在韓國瑜聲量更大，會怎麼看待？ 侯友宜淡然回應，表示自己現在是新北市的市長，還是要好好努力，實實在在好好做事情，讓市民可以看到今天的新北市比昨天好，明天的新北市會更好，「我們繼續努力，好好做事情」。 #輔選 #新北市 #侯友宜 #九合一選舉 #行程 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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