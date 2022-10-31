前高雄市長韓國瑜近期到各地展開輔選行程，被視作國民黨「最大母雞」的新北市長侯友宜今天被詢問相關看法，僅表示自己現在是新北市長，還是要好好做事，讓新北市更好。

侯友宜今天前往捷運萬大中和線金城機廠視察，記者詢問，現在韓國瑜和小雞合體時，都金句連發催票，侯輔選方式為何？而現在韓國瑜聲量更大，會怎麼看待？

侯友宜淡然回應，表示自己現在是新北市的市長，還是要好好努力，實實在在好好做事情，讓市民可以看到今天的新北市比昨天好，明天的新北市會更好，「我們繼續努力，好好做事情」。