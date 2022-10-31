台海軍事情勢升溫，國軍對美軍購案傳出交貨延宕狀況，針對訂購的460枚拖式飛彈、400枚標槍飛彈今年都沒到貨，1枚飛彈都沒交，國防部長邱國正表示，這問題回到原來疫情、原物料與戰爭因素，來做調整，最後期限沒有變，今年晚些，明年就補上來，國軍就這方面在努力。至於是否先付一部分訂金？邱國正說，買東西要有訂金，這是規則。

立法院外交及國防委員會今天開始審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開部分，邱國正會前受訪時，作上述說明。今年提案單與主決議共計750案，議事人員從9時開會起宣讀，一直到11時10分始結束，共計唸了兩個小時又10分，現開始實質審查提案。

就軍購問題，邱國正表示，這階段烏俄戰爭、疫情確實造成影響，但國軍不以這為推辭、歸咎於此，台灣跟國外採購任何軍品，大家很清楚國家處境，有時候會遇到一些障礙，但國軍不斷在努力，包含採購的國家也會幫忙解決這樣問題，大家都在努力，希望外界不要誤解。