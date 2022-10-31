台積電1奈米傳出要落腳桃園龍潭，是桃園市長鄭文燦和民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「雙鄭」，分別在中央、地方居中牽線，費時1年所達成。對此，鄭運鵬說，過去1年他做了蠻多愚公移山的工作，包含在用地、用水、人才培育上面做為市政府與中央的橋梁，也跟蔡總統報告、蘇貞昌院長、科技部與經濟部都有溝通過園區再擴大的可能性，他們發布相關訊息表達願意來到桃園，相信對桃園、對台灣甚至對全世界來說，都是一個重大訊息。

鄭運鵬說，桃園市政府跟他很早就觀察到現在全世界都依賴台灣的生產，大家都信任台灣的晶圓產業鏈，很早就開始布局規畫，桃園本來就有護國群山產業的上游與下游，包含上游的設備商、化學原料，下游的封測、運送甚至是廢棄物處理統統在桃園，他之前有一個政策，希望半導體學院落腳在桃園，也是歡迎護國群山包含台積電來桃園設廠的配套之一。

他說，過去1年以來他做了蠻多愚公移山的工作，包含在用地、用水、人才培育上面作為市政府與中央的橋樑，也跟蔡總統報告、蘇貞昌院長、科技部與經濟部都有溝通過園區再擴大的可能性，現在台積電在園區如果擴大，他們也發布相關訊息，表達願意來到桃園，相信對桃園、對台灣甚至對全世界來說，都是一個重大訊息，我們歡迎它，也會繼續用愚公移山精神，讓可以信任的市政府讓桃園繼續來發展。