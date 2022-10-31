迎接農曆新年，台北喜來登館內六間餐廳11月14日起開放預購外賣年菜與星饌料理。米其林二星「請客樓」推歷年頂級年菜，嚴選「海洋人參」之稱且擁有豐富膠質的頂級蝴蝶膠、智利八頭鮑魚、干貝、魚皮等珍稀食材入甕的「魚膠鮑魚佛跳牆」與「鮑魚一品雞」、「花膠白鯧米粉湯」。辰園則推「粵式團圓饗宴」、冠軍燉湯「羊肚菌花膠鮮鮑烏雞湯」以及功夫燒臘、蘿蔔糕禮盒等。同時另有「桃山御節年菜」、「泰式團圓年菜組」以及西式「波士頓龍蝦豪華海鮮比薩」、「乾式熟成帶骨肋眼」等名廚好菜滿足美味需求，2023年1月3日前預付另享9折優惠。擴大年菜宅配商機，即日起預訂「玉兔八喜年菜組享免費宅配到府」，花膠一品佛跳牆、紅燜西施台塑牛、紹興吟釀九孔鮑等老饕美饌，輕鬆復熱大器上桌。

台北喜來登二星餐廳「請客樓」的頂級年菜「魚膠鮑魚佛跳牆」，精選蝴蝶膠」、智利八頭鮑魚、干貝等食材歷經四小時蒸煮，以爆香扁魚為高湯底，甕底依序放入炸芋頭、排骨、中層以豬蹄筋、魚皮誘發濃郁魚膠膠質，頂部再鋪滿魚膠、鮑魚與干貝，醇香味濃頂級享受。「經典砂鍋一品雞」則推出智利八頭鮑魚或富有膠原蛋白花膠入湯的奢華年節版，是擊敗其他34間參與評比的飯店業者奪得「冠軍湯品」美譽，先以老母雞、豬大骨及金華火腿精燉八小時，燉煮過程必須不斷翻動才能成就乳白湯頭，搭配鮮嫩小土雞一同品嚐，感受濃郁膠質的絕妙口感。魚膠鮑魚佛跳牆15,800元、鮑魚／花膠一品雞7,800元起，適合10人享用。

精選陳醋蜇頭花生、藤椒油雞、燒椒香頰、黑松露素鵝等功夫小碟，與花膠一品雞、生煎鮮鯧魚、蘋果木煙燻和牛頰等經典年菜的「福兔賀歲年菜組」12,999元，適合六人享用。另有招牌古早味「花膠白鯧米粉湯」5,880元、嚴選油瘦黃金比例豬五花並吸收飽滿蟹汁的「蟹粉獅子頭」2,680元，以及綿密豆沙餡綴以鳳梨果乾與酸香桔餅的「藜麥紅豆鬆糕」1,280元。

粵菜餐廳「辰園」由主廚康智翔、燒臘主廚楊華廣聯手推出「福兔迎祥年菜組」每組8,888元，匯聚明爐烤鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、溏心烏魚子等廣式燒味拼，配上蟹粉長年菜、上湯龍蝦伊麵、清蒸龍虎斑鮮露、羊肚菌花膠鮮鮑烏雞湯等，極致款待闔家味蕾。另有以海味之冠美譽「大連鮑魚」煨煮的「蠔汁扣鮮鮑」八人份2,080元，蜜汁香氣誘人的「蜜汁燒排骨」1,680元，以及鵝肉鮮嫩、豆腐入味的功夫菜「潮式滷水鵝」1,280元。

台北喜來登「桃山」日料餐廳出日本過年享用正統「御節年菜」每款12,999元，三層木盒內藏龍蝦、帝王蟹、鮑魚等20款珍饈美食，職人手藝打造極致年菜傳達吉祥兆運。集合菲律賓朱龍蝦與北海道干貝等生猛海鮮與日本王者小田和牛、黑毛松阪的「豪華海陸涮涮鍋」四人份8,888元，或可選擇質地綿密、濃郁鹹香的「烏魚子禮盒」1,980元。

泰式餐廳「SUKHOTHAI」精選金錢蝦餅、炭烤松阪豬、香茅牛肉、清蒸檸檬龍虎斑、酸辣龍蝦湯等菜色的「鴻運金喜年菜組」四人份6,888元。「安東廳」則推出「美國頂級30天乾式熟成帶骨肋眼24oz.」4,880元，以高溫爐烤Prime帶骨肋眼至表面焦脆，反覆咀嚼感受濃郁肉汁甜度釋放。比薩屋以手工拿坡里麵糰鋪滿波士頓龍蝦與海蝦、鯷魚、小干貝、透抽和淡菜等地的「波士頓龍蝦豪華海鮮比薩」2,580元。

台北喜來登去年推出即刻售罄、廣受好評的宴會廳「老饕冷凍年菜組」，今年升級推出「玉兔八喜年菜組」星級佳餚包括頂級「花膠一品佛跳牆」、主菜精燉至膠厚軟嫩的功夫菜「紅燜西施台塑牛」、酒香醇厚的「沉香麻油雞米糕」、象徵吉祥涵意的「乾煎椒鹽鯧魚」、「鮑魚鮮人參紅棗糯米燉雞盅」以及老饕私房菜「紹興吟釀九孔鮑」、「柴魚甘露煮小卷」等，再贈焦香溏心「金磚起司烏魚子」，每套10,888元，2022年12月31日前預付享早鳥價8,888元，並享「全台免費宅配到府服務」，只需簡單復熱即可快速上桌。