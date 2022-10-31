「雲林智慧教育中心」揭牌啟用，學生向來賓解說6大場館課程。（張朝欣攝）

「雲林智慧教育中心」31日在土庫鎮越港國小揭牌啟用，藉此打造智慧學習校園、讓科技教育向下扎根，現場安排中心6大主題場館導覽體驗，以及5所自造科技中心、數位學習精進計畫成果展，讓與會來賓、國中小校長了解雲林智慧科技教育的推動方向、任務與成果。

雲林縣政府為翻轉雲林縣的數位弱勢、促進教育向上提升，透過推動「智慧教育中心－AI科技學習」、「數位學習－每個孩子都帶上來」、「智慧校園環境建置」3項重要政策，利用資訊科技提升整體教學環境、教學品質與學習成效，實現數位平權理念。

雲林縣長張麗善表示，縣府希望以智慧科技翻轉雲林，因此特別於土庫鎮越港國小成立「雲林智慧教育中心」，並結合縣內5所自造科技中心，共同規畫雲林縣科技教育方向，以AI智慧教育為主軸向下扎根，培養未來需要的科技人才並與產業接軌，是智慧教育中心的目標。

縣教育處處長邱孝文說，縣府投入約4000萬元建置智慧教育中心6大學習體驗場館，作為縣內師生智慧教育學習的基地，課程內容包括人工智慧、元宇宙、VR與AR、STEAM手作、3D列印、AIoT、智慧農業等，讓學生透過線上線下的虛實課程整合，打好科技領域基礎，縮短中小學科技教育的數位落差。

智慧教育中心主任喬祺指出，中心11月將先進行試營運修正課程，明年1月正式提供全縣國中小師生體驗學習參訪，同時中心也會協調縣內5所自造科技中心共同合作，規畫1日科技校外教學課程，歡迎大家來越港國小走走，體驗智慧教育中心6大場館的精彩課程。