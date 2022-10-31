前高雄市長韓國瑜30日在桃園輔選與國民黨桃園市長候選人張善政同台，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬酸4年前韓是高雄人的惡夢，張也反擊他要讓大家從綠營的惡夢中清醒。對此，鄭運鵬今天表示，桃園市在鄭市長的2任8年，很有信心把桃園市民照顧的很好，這是一場醒來都還是美夢甜美的狀態，所以這是可以比較的。

鄭運鵬說，張善政跟韓國瑜是2020年的總統跟副總統的搭擋，韓國瑜也說張善政是他的好兄弟，他也一直認為他們是很好的搭擋，只是在4年前，韓國瑜很會選舉也很會說話，高雄市民很善良給了他一個機會，但是這個機會變成高雄人到惡夢，但是桃園市在鄭市長的2任8年，把桃園市民照顧的很好，這是一場醒來都還是美夢甜美的狀態，所以是可以比較的，這邊是蔡英文總統、鄭文燦跟鄭運鵬這個可以信任的桃園隊，另外一邊是過去國民黨貪腐集團跟韓國瑜、張善政這對好兄弟，兩個團隊的選擇，相信市民朋友們都會分別的很清楚。

鄭運鵬說，他希望也相信大部分的市民可以知道說桃園這8年是一個美夢也成真，高雄過去的4年，的確經歷過一段惡夢，他們也經過罷免、補選，才讓陳其邁市長2年4四年當高雄市長。韓國瑜和張善政他們2位的作法跟選舉的方式是一模一樣的，詆毀高雄、詆毀桃園並不會帶來桃園的進步，希望朋友們可以看清楚這一段時間，到底希望下一個黃金8年的選擇是國民黨的團隊還是民進黨進步的團隊。