神圳國中「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」31日落成。（陳淑娥攝）

神圳國中「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」31日落成。（陳淑娥攝）

神圳國中「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」31日落成。（陳淑娥攝）

台中市神圳國中長期以來無活動中心，市府斥資2億2000萬打造「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」31日落成啟用。市長盧秀燕表示，1樓可招收4個班，包含2班幼幼班、2班混齡班；2樓則為綜合體育館，將提供給學生優質學習空間。

神圳國中「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」今啟用，市長盧秀燕、教育局長楊振昇以及立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、徐瑄灃等共同見證，並為學校未來發展祈福。

盧秀燕指出，為提供神圳國中全校師生更優質教學環境，並滿足區域家長托育的需求，於各界人士共同努力下，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」斥資2.2億元打造，感謝中央補助3000多萬元，由市府自籌1億9000多萬元。

盧秀燕表示，她上任後推行公托公幼親子館倍增計畫，神岡過去公托公幼嚴重缺乏，這計畫不只讓神圳國中設公幼、社口國小現也正增班做公幼、神岡國小增班也已完成；另神岡公幼本身再增加公幼，北庄分班也已完成，至少有5所或者增班或新設。

神圳國中校長劉夏豪表示，新建多功能活動中心暨非營利幼兒園教室，1樓規畫為非營利幼兒園教室及專科教室，預計可招收4個班，包含2班幼幼班、2班混齡班；2樓則為綜合體育館，讓有限空間發揮最大效益，以符合學生使用需求。