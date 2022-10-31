想吃辣想到瘋了？！一名網友日前在麵店找不到辣椒，異想天開想拿隨身帶的辣椒水噴入麵中，拍照問其他網友可行嗎？據了解辣椒水主成分雖為辣椒素，但其「史高維爾指標」達300萬度以上，連世界上最辣的卡羅萊納死神辣椒才約160萬度，許多網友也分享自身慘痛經驗，奉勸原PO別嘗試。

該網友在臉書「爆系知識家」，他日前在麵店吃小吃時，找不到店家的辣椒醬，他因此拿出隨身攜帶的辣椒水，拍照問網友能夠用辣椒水代替辣椒嗎？「要是都沒機會拿來噴人自衛，可以隨身攜帶出門配食物，的確是美食及旅行的最佳良品呢」，照片中是他作勢朝湯麵噴辣椒水。

一名網友日前在麵店找不到辣椒，異想天開想拿隨身帶的辣椒水噴入麵中，拍照問其他網友可行嗎？許多網友也分享自身慘痛經驗，奉勸原PO別嘗試。（翻攝自臉書「爆系知識家」）

其他網友紛紛勸阻，分享自身經驗「辣椒水是濃縮的，被噴到的地方隔好幾天坐上去，皮膚碰到都還是辣的」、「噴完店家沒辦法做生意，我怕他會拿刀砍你」、「好問題，我也在等實驗，只噴過蟑螂跟喇牙，都馬上死亡」、「我有自己噴過自己，那個眼睛刺痛到不行像快瞎了」、「老公曾經買回來後試噴，噴完後，我狂咳鼻涕止不住」、「請問他上面有寫可以食用嗎」。

也有專業網友說「理論上可以，防狼噴霧的辣度普遍在300萬度史高維爾指標左右，目前世界上最辣的卡羅萊納死神辣椒約160萬度」；據了解，辣椒水成分是嗆辣、灼熱的辣椒精，有的甚至添加「氯苯乙酮」，與「氯苯丙二(月青)」能刺激眼鼻與呼呼吸道。