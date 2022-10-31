「假外甥稱急用借72萬」翁急赴銀行匯款 機警行員識破阻詐

台中72歲宋姓老翁日前接獲詐騙集團冒充外甥先是說LINE遭盜要求重新加好友，隔幾天又聲稱自己欠錢急用需要72萬元，宋翁稱自己戶頭只有10萬元，也不疑有他到銀行提領，行員驚覺有異報警，宋翁才致電妹妹詢問，破解騙局也保住10萬元。

台中市警察局第二分局立人派出所10月25日13時15分許接獲渣打銀行北屯分行通報，稱有一名男子疑似遭到詐騙，立即前往該分行了解。員警詢問下才發現宋翁係收到LINE名稱為「SKY」之人傳訊，自稱是宋姓老翁的外甥，因更換電話號碼要求老翁重新加入LINE好友，宋男不疑有他將對方加為LINE好友，過兩天對方進一步透過LINE來電表示缺錢急用，請求宋男借款新臺幣72萬元救急。

宋男不疑有他 ，只表示手頭僅有新台幣10萬元，便前往銀行欲進行匯款給外甥周轉；幸好櫃台行員覺得事情不單純，一方面通報警方，同時請宋男先聯繫其姊妹確認，宋男遂撥打電話詢問，對方果斷表示其子不可能越過她直接向舅舅借錢。

警方進一步查看宋男對話紀錄，確認是常見的「猜猜我是誰」詐騙手法無誤，提醒宋男不論是何人要求匯款，應多方查證，再三確認，切勿受詐騙話術蠱惑，貿然匯款。宋男躲過詐騙集團鎖定，成功守住荷包，開心地再三向行員及警方道謝。

第二分局分局長陳家銘表示，詐騙集團會佯裝親友裝熟，常以換新門號為由，要求被害人變更通訊錄內的號碼或重新加入LINE好友等，再以臨時急用、投資周轉等名義二度來電或傳訊行騙，民眾如遇到久未聯繫的親友請求資金協助時，請務必先掛斷電話，利用其他管道，如撥打原有電話或是直接見面，向本人或是其他親友求證。