「飲水思源莫忘本！」地段名稱不易出現在日常生活中，但卻代表當地的民情風俗、生活習慣或文化聚落！大甲地政事務所主任楊政儒說，大甲地政事務所10月出版「地蘊生機、段含軼事」，以地段名稱為主題，並介紹當地景點及歷史佚事，讓讀者穿梭於古今甲安埔地區。

地政局長吳存金表示，大甲區商業、宗教及文化活動興盛；大安區靠海，漁業活動頻繁；外埔區物產豐盛、景色秀麗，各具特色。我國土地管理，各地段名稱多來自其歷史、人文、地理等典故，而讀者讀完後也可親身走訪一趟，體驗當地的人文歷史。

楊政儒強調，希望透過該書介紹讓民眾瞭解甲安埔地區地段名的由來典故、當地知名景點及歷史人文，除認識轄區內地段名的由來外，也搭配知名景點的介紹，達到寓教於樂目的。歡迎民眾至網站( https://dajialand.land.taichung.gov.tw/content/？parent_id=13389 )閱讀「地蘊生機、段含軼事」。