雖然上周五美股大漲，但香港股市在上周重挫1348點或逾8%後仍然欲振乏力，周一開低後維持小跌格局，目前恆生指數跌0.37%，為14808.52點，稍早前一度跌至14597點，再創逾13年半新低。國企股(H股)目前跌0.67%，為4995.06點。

中國股市早盤走跌，亦給港股帶來壓力。稍早前公布的中國10月製造業PMI降至49.2，遜於市場預期，並再度陷入萎縮。

由於最新出爐的中共中央政治局由習近平與其親信全面掌控，引發外資對中國經濟前景的擔憂，上周中國資產上演外資大逃亡，上周一香港股市終場崩跌近6.4%，並創下13年半新低。截至上周，恆指已經連跌了3周，累計下跌2877點或16.2%。

目前恆生科技股指數上漲3.37%，為大盤帶來提振。成分股漲多跌少，比亞迪電子漲11.69%，表現最佳；其次為瑞聲科技漲9.2%。萬國數據跌5%，跌幅最大；其次為明源雲跌3.4%。

比亞迪電子前三季營收成長近8%，激勵股價跑出。

龍湖創始人吳亞軍辭任董事長，目前股價下跌25.5%，稍早前一度狂瀉44.7%，報7.26港元，創下逾11新低。

藥明生物跌6%，拖累其他同業走跌。據聯交所的資料，美國資本集團（Capital Group）上周三（10月26日）減持藥明3033萬股，持股比由7.12%降為6.41%。