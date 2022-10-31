台南市警二分局2名警員被歹徒殺害殉職，市府跨局處31日舉辦創傷急救教育訓練，以強化員警、消防人員面對突發狀況自救及救人的能力。市長黃偉哲參加始業式時，特別舉南韓梨泰院踩踏事件造成嚴重傷亡為例，強調急救技能隨時都可能用得到。

黃偉哲表示，南韓梨泰院29日發生踩踏事件，大量傷患瞬間產生，從新聞畫面可以看到，警察向現場圍觀民眾呼叫，「誰會CPR的？誰會緊急救護的？誰有醫療的經驗的？」接著就有人趕快進去幫忙，凸顯推廣急救技能的重要性。

黃偉哲還認為，過去香港蘭桂坊、印尼足球賽，以及此次南韓梨泰院等事件，都突然造成大量的死傷，迫切需要現場緊急救護。我們當然希望台灣能平平安安不會發生這樣的狀況，但「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，大家有所準備，就不會在面臨狀況時慌了手腳。

此外，員警執行勤務時，也經常會碰到需要急救的場合，在等待救護車之際，第一時間如能做些止血或創傷的急救，顯得格外重要。

市府衛生局指出，此次的員警教育訓練，由衛生局、消防局與警察局等單位合作，研習對象以警察人員為主，共2梯次、100人參加，各警分局都派代表到場，再透過種子人員擴大推廣。