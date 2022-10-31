世界大賽第2戰表現優異的不只是太空人球員，在機器主審步步進逼的時刻，主審霍伯格（Pat Hoberg）展示了人類主審的最強功力。根據推特「主審記分板」（Umpire Scorecards）統計，霍伯格當晚的好球判決達到100%準確率，全場129顆未揮棒的好球全數判決正確！

36歲的霍伯格在世界大賽首戰是候補，第2戰擔任主審，他本季例行賽演出過一場122／123球的99.2%準確判決，這次則是「完全比賽」沒有漏判任何一球。霍伯格表示他本來放假在打高爾夫球，漏接了大聯盟高管的一通電話，他當時就猜到自己被選上擔任世界大賽的裁判了。

霍伯格對美媒《得梅因紀事報》說：「這是個很棒的時刻，我歷經裁判學校與小聯盟生涯，這可能是我與父母分享過最興奮的好消息。我必須上場盡己所能做到最好。」主審的好壞球尺度飄移過去引來無數的抗議與驅逐出場的戲碼，依照一般主審的水準，世界大賽G2大概會有9顆好球被誤判，再多幾顆就足以激怒打者和教練了。

大聯盟選中霍伯格的理由也很簡單，他今年例行賽的判決準確率95.481%排名居冠，全聯盟也只有他和另一位主審雷哈克（Jeremie Rehak）達到95%準確率。此外穩定性更加重要，大聯盟「最糟裁判」安吉赫南德茲（Angel Hernandez）長年被排除在世界大賽之外，他即使平均也有93.50%準確率，但他也有過單場僅77%好球準確率的荒唐表現。