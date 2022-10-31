YouTuber超哥本身是長照醫療產業老闆，經營《超派人生》頻道，曾開箱「全球只有十萬人擁有的黑卡」等奢華主題，被稱為「全台最有錢的YouTuber」，但他日前拍片痛批，美國運通最高等級的「黑卡」，號稱持有人享有無上限的消費額度，其實只是個「行銷噱頭」，實際上仍有一個隱藏的額度上限，讓他氣炸直呼「羞辱人」，更直接拿來油壓剪「剪卡」。

超哥在28日的影片中表示，他日前在電信門市以600萬元標下至尊門號，想要用黑卡刷卡付費時，卻被對方告知，他只有100萬的額度，讓他瞬間暴怒。超哥表示當初申辦時，就先審核了年收入以及不動產價值，總共必須超過1億身家，才有資格拿到黑卡，2年下來也已經繳了48萬會費。

但是真正要使用黑卡時，對方卻依照他過去12個月的消費紀錄，只願意給他100萬的信用額度，讓他直呼自己被羞辱。事後超哥打給美國運通客服，對方解釋黑卡雖然標榜「無上限額度」，但實際刷卡的上限，還是必須透過信用部審核評估，一番說詞讓超哥痛批：「根本就在含糊其辭」。

客服當下也建議，「如果平常刷卡比較少的話，突然有高額消費，可以提前先預繳一部份」，但超哥仍無法接受，氣憤回應，「如果消費超過千萬，要求預繳我覺得不為過，但如果僅是消費5、6百萬就要預繳的話，我要這張卡幹嘛？」超哥也在影片中解釋，那600萬後來是他先存進去美國運通，再透過黑卡刷卡，消費方式根本就和一般金融卡一樣，最後結束了和客服的通話。

他也決定放棄美國運通黑卡，還拿來油壓剪想要「剪卡」，沒想到金屬材質的美國運通黑卡，完全沒有斷裂，僅淺淺留下兩道痕跡。面對這個情況，超哥也忍不住笑說，「今天一次破除兩個迷思」，第1個是，黑卡是有刷卡上限的，第2個則是，黑卡傳說有能力擋住子彈可能是真的，因為就連油壓剪也無法剪壞。