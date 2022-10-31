花蓮秋季盛事之一「太平洋溫泉季」開跑，縣府祭出摸彩活動，即起至11月14日止，只要赴瑞穗、安通2大溫泉區入住活動合作飯店、民宿或泡湯，即可索取集章卡1張及獲得第1枚戳章，至其他合作店家消費滿100元就可獲得第2枚戳章，集滿2枚戳章就有機會將黃金、鑽石及Switch遊戲機等摸回家。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

天涼好個秋，泡湯真舒適！花蓮秋季盛事之一「太平洋溫泉季」正如火如荼展開，由於近日天氣轉涼，縣府又祭出摸彩活動，大獎包含黃金、鑽石及Switch遊戲機等，成功吸引許多民眾遠赴瑞穗、安通等2大溫泉區泡湯，其中，安通周末住房率更高達8成，較9月提升3成，讓溫泉業者笑開懷。

安通溫泉觀光協會理事長連祥淵指出，秋冬是適合泡湯的季節，安通溫泉區不僅有野溪露天溫泉，還有百年歷史的溫泉旅宿能感受由15種以上礦物質組成的「美人湯」泉質，就近還可品嚐道地玉里麵、臭豆腐等在地小吃，以致整個溫泉區周末平均住宿率高達8成。

瑞穗溫泉觀光協會理事長陳飛廷則說，瑞穗溫泉有全台唯一的氯化物碳酸鹽泉，泉質富含多種礦物質，有「黃金之湯」、「英雄湯」的美譽，當地除特色旅宿，更有六星級國際級觀光溫泉渡假飯店可選擇，且鄉轄還有全國知名的鮮乳、鮮奶火鍋、綠茶肉圓及蜜香紅茶可品嚐，旅遊、泡湯與美食皆能一網打盡。

縣府觀光處表示，溫泉季加持，南區整體住房率較9月提升2至3成，且即起至11月14日止，只要赴瑞穗、安通2大溫泉活動展區拍照打卡，就有機會獲得精美禮物，入住活動合作飯店、民宿或泡湯，即可索取集章卡1張及獲得第1枚戳章，至其他合作店家消費滿100元就可獲得第2枚戳章，集滿2枚戳章就可參加摸彩，獎項包括黃金、鑽石、Switch遊戲機、住宿券等。

此外，觀光處還提到，花蓮下半年活動滿檔，除太平洋溫泉季，11月5日晚間6點至8點30分在東大門夜市共融公園舞台亦有天文主題音樂會「星空郊饗宴」，同月5、6日有穀稻秋聲富里山谷草地音樂節，12月31日還有花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，更多旅遊資訊、詳細活動及溫泉相關旅程預約，可至花蓮觀光資訊網及「2022花蓮太平洋溫泉季」活動官網查詢。