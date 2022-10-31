過程中，張芬郁更多次走下站台，靠進等待紅綠燈的民眾，近距離拜票；其他人也堅守站台，向往來民眾揮手致意不間斷。（潘虹恩攝）

蔡其昌今早大里「開站」與黨內議員候選人熱情拜票

民進黨台中市長候選人蔡其昌31日一早7時30分，同黨內大里霧峰選區市議員候選人林德宇、張芬郁、李天生及立委何欣純等人於大里區中興路與環中東路口「全面開站」，向四面往來的車輛、市民揮手拜票。不過相較往年，今年民眾似乎回應不多，偶爾才有民眾按喇叭或搖下車窗揮手。

拜票過程中，張芬郁更多次走下站台，靠近等待紅綠燈的民眾，向民眾比出2號的手勢，積極拜票；蔡其昌、林德宇、李天生、何欣純等人也堅守站台，向往來民眾揮手致意不間斷，一旁廣播員則不斷重複「市長請投給2號蔡其昌，市議員請投2號張芬郁、6號林德宇、14號李天生」，力爭鄉親選票。

活動前蔡其昌受訪，針對媒體詢問中捷延伸至南投、彰化兩地的看法，蔡其昌指出，捷運要延伸到其他地方分2部分。首先，捷運接到彰化和南投，是兩縣市政府負責整體的規畫、設計，包含車站設點、用地取得、途經路線等，這些台中市政府都不能幫兩縣市規畫，而是地方政府要自己提出。

其次，各地方政府捷運興建後還需運維。蔡其昌表示，他若當選台中市長，在南投、彰化兩縣捷運完工後，他會透過中台灣治理平台，協助兩縣串接台中捷運，南投串接橘線、彰化則串接綠線。由於彰化和南投捷運都僅一小段，較難成立捷捷運公司，若兩縣市將捷運交給台中市的捷運公司運維，他很願意協助。

而針對媒體詢問，近期行程滿檔，「全面開站」活動又要早起，身體能否負荷，蔡其昌則表示，他長期維持運動，也幾乎每天都是這樣跑行程，除了喉嚨沙啞外，七點半站街頭並不是困難的事。