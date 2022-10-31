國民黨台北市長候選人蔣萬安昨「台北隊集合」造勢活動批無黨籍台北市長參選人黃珊珊擔任議員時期放寬內科容積，對此黃珊珊今在臉書反酸，要選市長卻連市府和議員的職權都搞不清楚，難怪提出來的政策常常出笑話，最後更嗆「請問蔣萬安需要多久才能進入狀況？」另也痛批民進黨籍參選人陳時中防疫失利，賞了大家清脆的巴掌，炮火十足。

黃珊珊今上午在臉書先感謝昨日來參加造勢活動的支持者，並強調自己一定會勝選。 後話鋒一轉開始怒批對手「昨天蔣萬安說，我當市議員時，放寬容積率造成內湖塞車。我想問，他到底有沒有搞清楚市議員的職權？」

黃珊珊強調，內科的問題，在於都市計畫原來規劃6萬人，後來進來15萬到18萬人，在國民黨馬英九執政時，都市計畫沒有因應工業區變更為科學園區所導致。痛批蔣萬安是要選市長的人，卻連市府和議員的職權都搞不清楚，不懂就應該去搞清楚再說，「難怪提出來的政策常常出笑話。」

黃珊珊也寫下，原來蔣萬安認為，議員可以提高容積率，看來至今還搞不清楚市政流程，和台北市民需要什麼樣的市長。「請問蔣萬安需要多久才能進入狀況，和拍板定案台北的重大建設？」

黃珊珊也轉頭批民進黨籍台北市長候選人陳時中，強調新冠肺炎疫情還沒結束，短短的1年半裡，全國確診案例數已經暴增到755萬多人，死亡案例已經超過1萬2479人。

黃珊珊說道，要口罩的時候沒口罩，要疫苗的時候沒疫苗，要快篩的時候還排不到，連外國媒體都說揭露了真相，台灣根本「沒有超前部署」。黃怒批，這個清脆響亮的巴掌，不止是國際媒體賞給台灣的，也是陳時中指揮官賞給大家的，請問大家還能相信他嗎？

日前陳時中曾於專訪表示如果重來一次，不會選擇擔任指揮官。黃珊珊表示，相信這是陳時中的真心話，但黃珊珊擔任台北市的防疫副指揮官，至今從未後悔承擔這項任務。這就是黃珊珊和陳時中最大的差異。

黃珊珊最後喊話，選戰僅剩不到一個月，藍綠兩黨都開始用烏賊與潑髒水的方式，來掩飾他們對於台北市政的陌生與心虛，一想到他們要用「免治馬桶」、「深蹲換公車票」的方式來治理台北市，大家應該都會頭皮發麻。