46歲大陸籍船長陳偉斌於今年4月25日駕駛抽砂船，到興達港外海域盜抽海砂300公噸。橋頭地院審理後，認為陳姓船長有勾串之虞，裁定他與船員共10人自今年11月1日起延長羈押兩個月，都禁止接見、通信。

檢警調查，船長陳偉斌於警訊、偵查與聲押時都供稱，當時本來要去海南島工作，因為霧太大才跑到台灣附近，但他後來又在橋院第一次準備程序時由辯護人替其辯稱，原本確實是要去台灣附近抽砂，等到抽滿後再與買家做買賣海砂等語。

法官認為，陳偉斌的前後供詞矛盾，且對於抽砂船「華益9號」航行、使用相關設備，何時開始卸砂等情況也都避重就輕，雖然執法人員已經將該船扣押，但陳偉斌仍有勾串證人之嫌。且其他船員也指出，他們是被陳偉斌招募上船工作，眾人的陳述與陳偉斌所言也未盡相符，包含何時開始卸砂與放管排水、壓艙等細節，也不知道陳偉斌要將船行駛至何處。

法官審理後，認為陳偉斌與其他9名陸籍船員有利益衝突，且這些人可能相互勾串，增加辦案難度，因此裁定眾人延長羈押兩個月。