瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天表示，聯合國下月登場的埃及氣候峰會，「是在一個違反許多基本人權國家的旅遊天堂召開」。

路透社報導，19歲的童貝里今天來到英國倫敦南岸藝術中心（Southbank Centre）的倫敦文學節（London Literature Festival）宣傳新書「氣候書」（The Climate Book, 暫譯），她說，即將召開的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），是「當權者」漂綠、撒謊和欺騙的機會。

童貝里去年在英國格拉斯哥參加抗議聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的活動，她說她不會出席今年11月6日至11月18日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的COP27。

她說：「公民社會的空間將極其受限，重要的是要留些空間給需要去那裡的人，示威者的聲音將很難被聽到。」

埃及禁止公共遊行示威，對社運人士限發許可證和出席徽章，也是聯合國氣候峰會受到詬病的爭議點之一。

2018年，當時年僅15歲的童貝里在祖國瑞典發起罷課後聲名鵲起，成為青年氣候運動的代言人。

在今天的活動中，她將「永續危機」譴責為「資訊不暢通的危機」。

她的書收錄100多位氣候專家的解釋性文章，包括著名氣候科學家海霍（Katharine Hayhoe）和曼恩（Michael Mann），以及加拿大女作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）等作者。

記者請童貝里談談環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）最近在倫敦國家美術館（National Gallery）向梵谷名作「向日葵」潑灑蕃茄汁的抗議行動時，她說：「大家都在努力尋找新方法，因為我們意識到至今的所作所為沒有效果，會出現這種種行動也沒什麼好意外。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111031