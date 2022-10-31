陳昇自己把頭埋進奶油蛋糕裡，與工作人員同歡。（新樂園製作提供）

陳昇包下墾丁民宿歡唱，唱完他也嗨到跳下泳池。（新樂園製作提供）

陳昇與新寶島康樂隊在池畔開起演唱會。（新樂園製作提供）

陳昇與新寶島康樂隊在池畔開起演唱會。（新樂園製作提供）

陳昇日前將全套錄音設備及樂手老師全都帶去墾丁民宿，進行最新專輯《他鄉》的錄製，白天「斯巴達式軍事級」密集錄音，錄完音就在民宿泳池玩水放鬆，這趟南下製作期間正逢陳昇64歲生日，生日願望則當眾告白了愛妻「什麼都不重要，我最愛的是夫人」講完自己就一頭埋進生日蛋糕中。

陳昇日前將全套錄音設備、錄音師，以及樂手老師們一行將近30人全都帶去了最有夏日風情的墾丁錄製專輯，他包下民宿「Yellow House」整整一周，每天他早上開始錄音，至少到晚上10點才結束，「斯巴達式軍事級」的錄音模式，讓工作人員彷彿參加了一場魔鬼夏令營集訓。

由於這次新寶島康樂隊及恨情歌團員都在錄音計畫中，在墾丁最後兩天就在民宿的泳池畔辦起演唱會，這期間正好遇上陳昇64歲生日，大家也熱鬧為他慶生，說起生日願望，陳昇眼眶紅紅的深情告白「什麼都不重要，我最愛的是夫人」，說完就自己將頭埋進生日蛋糕的奶油中，他幽默表示：「與其被大家抹來抹去，我自己來就好!」當天他也High到自己跳下泳池，最後所有樂手老師也全部跳到水裡，跟到場聽歌的歌迷歡聚。

由於錄音期間正巧碰上恆春半島特有的「落山風」季節，即使在室內，仍會聽見戶外大自然來的風聲，因此新專輯中將會有風、有雲、有大自然的陪伴。此外歌迷一直都很期待的陳昇「跨年演唱會」今年當然也不會缺席，預計11月中將會公布2023年跨年演唱會的售票場次，年底將會發行最新專輯，同名主打歌曲〈他鄉〉11月9日起於HitFM連續三天大首播。

此外，陳昇錄音之前完成了16、17幅大型畫作，目前在高雄市立美術館展出中，這次名為「夢河」的畫展是與畫家好友黃志偉、蕭言中的三人展，畫展的展期到12月4日。近日韓國發生重大的公安事件，陳昇所屬經紀公司對韓國的意外深感遺憾，提醒所有民眾參加任何活動都要小心自身安全，此趟去墾丁行程也都有為隨行人員以及參加民宿演唱會的歌迷投保意外險，希望所有人參加活動時平安無事。