員警將走失的男童護送回家。（警方提供）

台中市神岡區6歲李姓男童，日前晚間獨自外出找媽媽與姊姊，走到1公里遠處淘大哭，一對夫妻見狀趕緊報警，警方抵達了解原因後，詢問男童家住何處，並護送他返家，只見家人焦急在門口等候，見到孩子平安後非常感謝員警。

豐原警分局指出，豐洲派出所警員洪睿謙日前晚間8時46分許獲報，神岡區豐工路與東洲路口有一名迷失男童需要警方協助。洪員到場後，即見6歲李姓男童站在路旁嚎啕大哭。一旁熱心夫妻表示，他們外出散步時發現李童獨自於夜間在路上走很危險，所以報警處理。

洪員了解委後先安撫李童，並詢問是否認得回家的路，男童輕點著頭，員警及熱心夫妻陪同返回1公里外的住家，男童媽媽與姊姊在家門口焦急等候，非常感謝員警與熱心夫婦協助，並表示之後會更加留意男童狀況，不會再讓相同情形發生。

豐洲派出所長丁鵬揚提醒，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。