譜瑞-KY(4966)法說釋出保守訊息，3家外資在出具的新研究報告中，同樣也是擔憂PC市場持續減緩對譜瑞-KY的衝擊將一路延伸到明年，其中，亞系外資更是將目標價由1050元一口氣對半砍至500元、評等由持有調降到減碼。

美系外資表示，譜瑞-KY(4966)第三季每股收益12.21元，比預期高5%，這要歸功於業外收益，單季毛利率從第二季的47.2%下降至45.3%，則是因為不利的產品結構和疲軟的終端需求；單季營業利潤率為23%，庫存天數從第二季度的80天增加到135天。

展望第四季，以美元計價，譜瑞-KY預期單季營收將下滑27~34%，低於市場預期的10%，主要是根據Windows相關的面板需求疲軟，但譜瑞-KY也注意到部分主力客戶的需求保持穩定，預計第四季毛利率落在43.5~47.5%，儘管高速接口將有更顯著貢獻 但仍被潛在的庫存沖銷所抵消。

美系外資表示，展望明年第一季，譜瑞-KY將出現一些復甦，AMOLED將成為新的增長動力，目前已經向客戶發貨了用於平板電腦的AMOLED T-con，且客戶端反饋非常積極，考慮到更高的嵌入式RAM，T-Con含量會比普通液晶面板高很多。綜合上述，將譜瑞-KY目標價由960元調降到825元，主要是因第四季營收轉弱，評等則維持加碼。

另一家美系外資表示，譜瑞-KY第三季度業績低於預期，利潤率令人失望，且預計第四季將進一步走弱，目前整體PC需求在過去兩個月中持續低迷，尤其是在Window系統的NB 持續陷入庫存修正週期中。故維持譜瑞-KY賣出評等、目標價降到715元。

亞系外資表示，儘管譜瑞-KY預期明年第一季出貨量將趨向穩定，但由於目前能見度有限，且相信PC需求的不確定性仍然是一個搖擺因素。該亞系外資先前也已經下調2022年、2023年全球NB出貨量23%以及5，PC產業仍有下修空間。目前尚未看到譜瑞-KY有強勁的需求復蘇。因此，仍然擔心整體不溫不火的需求可能會延長明年上半年；只是，總體而言，仍然看好高速傳輸的貢獻不斷增加(例如向USB 4、PCIe 4.0/5.0的規範遷等)，但高速傳輸的貢獻依舊不足以抵銷PC一直到2023年的疲軟市況，故預估譜瑞-KY明年營收恐季減15%，故將譜瑞-KY目標價由1050元一口氣對半砍至500元、評等由持有調降到減碼。