江鴻壽希望侯友宜救救他們。（李奇叡攝）

中和議員張志豪上前了解狀況。（李奇叡攝）

捷運萬大中和線金城機廠今全面展開施工，新北市長侯友宜前往視察，地主自救會會長江鴻壽突現身陳抗，痛批徵收補償費用算下來「一坪只有4萬」像是強盜，希望侯友宜能出手幫忙。對此新北市捷運局表示，該塊土地是按照保護區價格按程序徵收，目前已經進入司法程序。

江鴻壽高呼「你們是強盜喔！」並指出，該區35600坪（11公頃）有將近8成以上都是農地，新北市政府當時宣稱，開發完成後可創造400億價值，但僅發放補償費70多億，農地主僅獲補兩成左右，相當於一坪4萬多，遠低於市價，這樣有天理嗎？他直言，這就是換湯不換藥的新店美河市做法。

「侯市長，救救我們」江鴻壽強調，當中有許多地主對新北市給予的補償金額「非常不服」，但最後受不了煎熬而就範，就算是抵死不從者，也都還是遵循異議、訴願、訴訟等溫和方式救濟。

江鴻壽說，目前該案已經上訴到高等行政法院，市府敗訴後再上訴到最高行政法院，但訴訟耗費大量時間、經費，市府是否要一直上訴，自然就不了了之？他質疑「侯友宜是不是也這樣想」，希望趁侯友宜來此視察，給他們一個公道。

江鴻壽陳抗過程中沒太大肢體動作，僅大聲呼喊訴求，侯友宜聽聞也隔空安撫，並表示新北市捷運局會做後續處理，捷運局則表示，該區域補償費用是用保護區價格來算，目前已經進入司法程序。