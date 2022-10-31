行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論，要求交通部持續努力，訂出辦法導引國內特色景點的發展與宣傳，吸引國外觀光市場，恢復台灣觀光的榮景。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，上週下降15％，北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病傳播風險將逐漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，佔比約77.1％，且持續變異，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變與流行。

指揮中心指出，國內疫情全國新增病例數呈下降趨勢，已過高峰，近一週（10／24-30）較前一週下降9.8％，輕症／無症狀者為99.56％，隨邊境開放、入境數增加及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群、監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，13日調升入境總量為15萬人／週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，開放至本月29日，入、出境人數均明顯成長，平均每日入境10074人次，較前一月增加1.71倍。

蘇貞昌指出，從上月底開始，境內外管制措施已逐漸開放，國內疫情狀況也朝向明朗的方向發展，這不僅是有賴於防疫團隊的努力，也要感謝民眾的配合，這是全體國人所共同創下的佳績。

蘇貞昌表示，多數國家對疫情管制也已邁入新的階段，不僅國人紛紛前往國外出遊，也持續有外籍人士來台觀光，請交通部持續努力，訂出辦法導引國內特色景點的發展與宣傳，吸引國外觀光市場，恢復台灣觀光的榮景。