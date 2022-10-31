在昨(30)日，趙麗穎的工作室在社群平台上曬出一則影片，影片中是趙麗穎慶祝她35歲生日的影片，才剛PO出沒多久，便吸引大批網友前來點讚留言。

在影片中的趙麗穎，身穿樸素上衣，抱著工作人員給予的氣球花束笑得相當甜美，未多做打扮穿著也還是自然地展露出她的優雅氣質。原本趙麗穎猜測會是有許多「叫得出名字」的人來為她慶生。豈料，打開門後，迎接她的卻是一整面氣球小人物。原來竟是工作人員細心地依照趙麗穎出演過的人物形象，特地用氣球捏出的Q版角色，讓趙麗穎相當開心。

在影片的最後，工作室也釋出慶生中的大合照，只見照片中出現許多曾與趙麗穎一同合作過的「家人朋友」們，諸如《楚橋傳》裡的林更新、王彦霖、《花千骨》徐海橋等，他們在鏡頭前擺出勝利手勢，笑得燦爛溫馨，還將生日快樂的字樣舉在手上，相信趙麗穎也收到他們滿滿的祝福。

貼文一經PO出，便吸引大批網友同來賀喜。紛紛留言表示「穎寶終於等到你了」、「一步一印、自在前行，穎寶生日快樂」、「竟然沒有照片嗎」、「終於等到穎寶的生日影片，雖然已經過了兩周了，但氛圍還是要到位，讓我們一起祝趙麗穎生日快樂。」