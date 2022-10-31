副總統賴清德近日在全國拉抬選情，新竹市東區的街頭上也可以看到賴清德與民進黨市議員候選人劉彥伶合體的看板陸續掛起，同時也獻「聲」為劉彥伶錄製推薦音檔，強力推薦東區科技優秀新人。

劉彥伶表示，非常感謝賴副總統的大力推薦，能夠獲得賴的支持，應該是因為自己是「科技女力」有科技新創以及產業服務的專業背景，未來能為科學園區相關議題作出更大貢獻，副總統也希望她能將自己的專業帶入新竹市議會，為新竹市這座重要的科技城貢獻自己的力量。

劉彥伶說，民進黨此次在議員選舉總共提名8席，目標要8席全壘打，達標的關鍵在東區，此次東區市議員的選舉共有25位候選人角逐12席，選情十分激烈。

民進黨在東區採謹慎保守策略，僅提名3席，劉彥伶是其中唯一的新人，需要更加把勁，能否實現勝選全壘打的關鍵拼圖，就看未來20多天全力衝刺的結果。

劉彥伶強調，自己肩負了傳承與新創的使命跟責任，傳承是接下父親、前議員劉聲正的服務棒子，用自己的勤勞跟熱誠來接力服務；新創則是自己來自於清華大學國際專業管理碩士以及工研院產業服務的背景與訓練，將自己用管理思維以及科技工具解決問題的習慣，應用到解決市民朋友關心的各項議題。

她說，知道自己是新人相對欠缺知名度，但是這段時間以來，相信市民朋友們已經看到了她的認真與努力。劉彥伶認為，只要能搶下這1席市議員，就能不負大家託付，全壘打達標。