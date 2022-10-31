柬埔寨首條高速公路基本建成，10月1日開通並展開試營運，最快將於11月舉行通車儀式，正式啟動收費營運。該條高速公路是「一帶一路」經濟帶構想的重點項目，由中國投資20億美元修建，並負責最初50年的營運。

共同社報導，該高速公路全長約190公里，聯結柬國首都金邊，及一帶一路重要據點、可供大型貨船進出的柬國南部港口城市施亞努市（Sihanoukville）。以往走普通道路所需的約5小時車程將被縮短至約2小時，高速公路還建有配套的加油站、服務區以及近10處出入口。

報導指出，在行駛時能看到有橋梁懸掛著寫上「攜手打造中柬命運共同體」的紅色橫幅，電子螢幕上也有中文提示「保持車距」。報導強調，柬埔寨的洪森政府已進一步向中國傾斜。

中國外交部發言人毛寧日前在記者會上表示，這是一帶一路的重點項目，很高興看到項目取得進展。洪森也稱讚成果稱，「試營運車流量已達到20萬輛次」。